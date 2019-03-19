Футбол

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с БельгиейSport24.ru вчера в 04:06

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Все футболисты тренируются в общей группе. Ранее команду покинул защитник «Спартака» Илья Кутепов из-за травмы паховых мышц. Россия сыграет с Бельгией 21 марта в Брюсселе, с Казахстаном — 24 марта в Астане.
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