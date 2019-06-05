Сборная России тренируется в полном составеЧемпионат вчера в 05:14

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. В настоящий момент национальная команда проводит тренировку.

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