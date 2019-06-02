Комличенко прибыл в расположение сборной РоссииМатч ТВ 02 июня в 04:32

Сборная России продолжает подготовку к матчам квалификационного раунда Евро-2020 в полном составе. Как сообщает корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев, нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко прибыл в расположение национальной команды.

Спорт день за днем

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Политика Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.

Авто «АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании «АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Происшествия Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.

Футбол Чалов выиграл турнир пенальтистов в сборной России. Вратарем был Дзюба Нападающий Артем Дзюба на тренировке сборной России примерил на себя роль вратаря.

Политика Правительство одобрило концепцию нового КоАП "На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.

Политика Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.

Политика Скидки за отказ от пакетов из пластика предложили ввести в России Министерство природных ресурсов и экологии предложило производителям и торговым сетям ввести скидки для покупателей, которые отказываются от пластиковых пакетов.

Авто На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Футбол 20 лет назад сборная России по футболу сенсационно обыграла Францию 5 июня 1999 года, ровно 20 лет назад, сборная России по футболу сенсационно обыграла на выезде действующих чемпионов мира французов в рамках отборочного этапа первенства континента.

Гаджеты С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.

Происшествия Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.

Экономика Всемирный банк предрек замедление российской экономики Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.

Общество Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.

Футбол Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.

Политика Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота Deutsche Bank конфисковал золото, принадлежащее Венесуэле, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Происшествия СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.

Общество Для правительства Пермского края на ваши деньги купят зонты Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для своих сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.

Политика Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.

Политика Зеленский: «Слава Богу, что меня не лечит Супрун» Президент Украины Зеленский заявил, что рад тому обстоятельству, что его семью не лечит и.о. главы Минздрава Украины Супрун.

Общество Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.

Политика Украинцы дали первую оценку Зеленскому на посту президента Согласно исследованию, проведенному социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня 2019 года, ровно половина граждан Украины одобряет действия президента Украины Владимира Зеленского - «полностью довольны» 23% опрошенных, а «скорее довольны» 27%.