Футбол

Комличенко прибыл в расположение сборной РоссииМатч ТВ 02 июня в 04:32

Сборная России продолжает подготовку к матчам квалификационного раунда Евро-2020 в полном составе. Как сообщает корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев, нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко прибыл в расположение национальной команды.
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Сборная России тренируется в полном составе

Чемпионатвчера в 05:14

Бомбардиры по сходной цене. На заметку клубам РПЛ

Sportbox.RU03 июня в 09:30

Комличенко узнал о вызове в сборную во время обеда

Спорт-Экспресс02 июня в 07:09

Смолов: «Комличенко наконец-то подстригся, а то раньше было неудачно!»

Sport24.ru02 июня в 06:47

Комличенко рассказал о приезде в сборную России

Матч ТВ02 июня в 07:43

«О девушке на поле»: сборная России по футболу готовится к отбору Евро-2020

РИА Новости02 июня в 08:28

Сборная России по футболу проводит тренировку в Новогорске в полном составе

ТАСС02 июня в 04:32
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Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

Обновлено в 02:32
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Политика

Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья

Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
Обновлено в 05:04
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Авто

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Футбол

Чалов выиграл турнир пенальтистов в сборной России. Вратарем был Дзюба

Нападающий Артем Дзюба на тренировке сборной России примерил на себя роль вратаря.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Правительство одобрило концепцию нового КоАП

"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Политика

Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Обновлено в 05:59
Политика

Скидки за отказ от пакетов из пластика предложили ввести в России

Министерство природных ресурсов и экологии предложило производителям и торговым сетям ввести скидки для покупателей, которые отказываются от пластиковых пакетов.
Обновлено в 05:44
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Футбол

20 лет назад сборная России по футболу сенсационно обыграла Францию

5 июня 1999 года, ровно 20 лет назад, сборная России по футболу сенсационно обыграла на выезде действующих чемпионов мира французов в рамках отборочного этапа первенства континента.
Обновлено в 05:24
Гаджеты

С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China

После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Общество

Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Футбол

Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами

На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Политика

Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал золото, принадлежащее Венесуэле, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ

Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Общество

Для правительства Пермского края на ваши деньги купят зонты

Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для своих сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Обновлено в 04:29
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Общество

СМИ нашли темнокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 05:15
Политика

Зеленский: «Слава Богу, что меня не лечит Супрун»

Президент Украины Зеленский заявил, что рад тому обстоятельству, что его семью не лечит и.о. главы Минздрава Украины Супрун.
Обновлено в 05:36
Общество

Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43
Политика

Украинцы дали первую оценку Зеленскому на посту президента

Согласно исследованию, проведенному социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня 2019 года, ровно половина граждан Украины одобряет действия президента Украины Владимира Зеленского - «полностью довольны» 23% опрошенных, а «скорее довольны» 27%.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Дневники группы Дятлова передали прокуратуре для новой проверки

Дневники, написанные членами группы Дятлова, передали представителям прокуратуры для новой проверки.
Обновлено в 02:27
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