Футбол
Комличенко прибыл в расположение сборной РоссииМатч ТВ 02 июня в 04:32
Сборная России продолжает подготовку к матчам квалификационного раунда Евро-2020 в полном составе. Как сообщает корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев, нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко прибыл в расположение национальной команды.
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«О девушке на поле»: сборная России по футболу готовится к отбору Евро-2020
РИА Новости02 июня в 08:28
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