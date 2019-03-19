Футбол
Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с БельгиейSport24.ru вчера в 04:06
Сборная России продолжает подготовку в Новогорске к матчам против сборных Бельгии и Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.
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Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
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Трамп встретится с Овечкиным в Белом доме
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Происшествия
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Под новые санкции Украины попали 848 россиян и 294 компании, среди которых присутствуют крупнейшие книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «ЛитРес» и книжный онлайн-магазин «Лабиринт», под запретом также оказался Ozon.ru.
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Авто
Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
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По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.
Обновлено в 13:04
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
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Баскетбол
«Дарюшафака» обыграла «Химки» в матче Евролиги
Обновлено в 15:09
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.
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Политика
Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро
По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
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Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Происшествия
Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
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Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено собирается покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:00
Здоровье
В России предложили уточнить порядок постановки диагноза «наркомания»
В законодательстве предложили уточнить понятие больных наркоманией, а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза.
Обновлено в 06:48
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
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Шоу-бизнес
Ченнинг Татум стал платиновым блондином
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Общество
В России могут вернуться к сезонному переводу времени
В России могут вернуться к сезонному переводу времени, позволяющему увеличить световой день.
Обновлено вчера в 20:56
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
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