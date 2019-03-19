Футбол

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с БельгиейSport24.ru вчера в 04:06

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Сборная России продолжает подготовку в Новогорске к матчам против сборных Бельгии и Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.
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