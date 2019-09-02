Футбол
Матч ТВСборная России тренировалась без Черышева и Головина
Как сообщает корреспондент matchtv.ru Алексей Ковалев, подопечные Станислава Черчесова провели тренировку в Новогорске. На занятии отсутствовали полузащитники Денис Черышев и Александр Головин. Как сообщил пресс-атташе команды Игорь Владимиров, они приедут 2 сентября.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика
Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:04
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Происшествия
Власти Ирана прокомментировали взрыв на космодроме
Представитель правительства Ирана Али Рабии в эфире государственного телевидения прокомментировал сообщения СМИ о взрыве на иранском космодроме.
RT на русском 09:17
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Череповце
В Череповце автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе.
РЕН ТВ 08:08
Политика
Порошенко нашел новую работу в Раде
Работу девятый созыв Верховной рады начал 29 августа. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля.
РБК 09:14
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Футбол
Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала»
Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала».
Sportbox.RU 02:29
Происшествия
Командир отряда «Альфы» поделился воспоминаниями о бесланских событиях
Демидкин говорит что не ждал, что его боевая группа будет послана в Беслан: незадолго до этого она вернулась из тяжелой командировки в Чечню, в ходе которой потеряла одного из бойцов.
Военное обозрение 08:48
Происшествия
«Лидеры России» спасли пропавшего на Эльбрусе альпиниста
Победители конкурса управленцев "Лидеры России" во время восхождения на Эльбрус спасли молодого человека, который потерял сознание на вершине горы.
Вести.Ru 09:03
Происшествия
Во Львове польскую школу забросали предметами, похожими на камни
Во Львове забросали камнями торжественное мероприятие в польской школе, сообщает 2 сентября пресс-служба Львовского горсовета.
REGNUM 09:15
Политика
В РФ изменились правила призыва в армию
С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.
Военное дело вчера в 04:23
Политика
Москалькова: Москва и Киев оформляют документы для обмена заключенными
Интерфакс - Россия 06:09
Политика
Зеленский поручил снять мораторий на продажу земли до 1 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-брифинга в Киеве поручил Верховной раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года, передает УНИАН.
Rambler News Service 07:04
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения обвинил Москву в том, что после Второй Мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране немецко-фашистскими захватчиками.
Газета.Ru 09:08
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Президент Молдавии Додон прибыл в Россию
С рабочим визитом в Москву прибыл президент Молдавии Игорь Додон. Как пишет газета «Известия» 2 сентября, его визит продлится всего день.
Ньюс-НН 09:21
Экономика
ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Футбол
Сегодня Марио Фернандес может перейти в «Валенсию»
Советский спорт 08:08
Авто
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.
AutoNews 03:15