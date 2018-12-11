На второе место в группе поднялась сборная Румынии, у которой одинаковое количество очков с норвежками (по 6). Нидерланды в полуфинале встретятся со сборной Франции, которая заняла второе место в группе А, а Румыния сыграет против России, которая стала первой в группе А.

Sportbox.RU 16:35