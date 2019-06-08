Футбол

Сборная России сыграет в красной форме с Сан-МариноСпорт-Экспресс 04:43

Россия — Сан-Марино
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России сыграет в красной форме в матче с Сан-Марино

Чемпионат04:52

Сборная России сыграет против Сан-Марино в красной форме

Матч ТВ04:47

Сборная России с Сан-Марино сыграет в красной форме

Soccer.ru04:40

Сборная России сыграет в красной форме с Сан-Марино

Спорт-Экспресс04:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:05, Ашберн
Транспорт

В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Анна Седокова позировала голой для фотосессии

Анна Седокова не стесняется демонстрировать фигуру в социальных сетях, хотя многие ругают ее за откровенные снимки.
Обновлено вчера в 12:40
Спорт

В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019

Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

Сотрудники изолятора отказались передать Голунову еду от родственников

Голунов боится принимать пищу, которую дают в изоляторе, поскольку считает, что в нее могут подмешать наркотики.
Обновлено в 04:58
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония

Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:03
Футбол

Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

Итальянец возглавит туринский клуб на следующей неделе, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 02:35
Общество

Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
Обновлено в 04:46
Единоборства

Нурмагомедов: «До боя с Порье остался 91 день»

Бой состоится в рамках турнира UFC 242.
Обновлено в 04:58
Происшествия

11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:52
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды

"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Москалькова готова подключиться к делу Голунова

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что готова обратиться в правоохранительные органы для защиты журналиста "Медузы" Ивана Голунова, если к ней поступит обращение от него или его адвоката.
Обновлено в 04:28
Авто

Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе

Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16
Политика

Встреча G20 по торговле и цифровой экономике открылась в Японии

Россию представляют глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр цифрового развития РФ Константин Носков Министерская встреча G20 по вопросам торговли и цифровой экономики открылась 8 июня в японской префектуре Ибараки.
Обновлено в 03:50
Экономика

Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году

Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Петербурге грузовик упал с моста

Как пишут свидетели, мост, с которого упал грузовик, аварийный.
Обновлено в 02:58
Гаджеты

Стала известна дата выхода складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном поступит в продажу в июле этого года.
Обновлено в 04:36
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Космос

В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий

Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие

Пентагон уведомил Турцию о прекращении поставок F-35

Пентагон официально уведомил турецкие власти о прекращении поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 7 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 15:26
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма

В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное