Сборная России сыграет в красной форме с Сан-МариноСпорт-Экспресс 04:43

Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды.

Сборная России сыграет в красной форме с Сан-Марино

Шоу-бизнес Анна Седокова позировала голой для фотосессии Анна Седокова не стесняется демонстрировать фигуру в социальных сетях, хотя многие ругают ее за откровенные снимки.

Спорт В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019 Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.

Происшествия Сотрудники изолятора отказались передать Голунову еду от родственников Голунов боится принимать пищу, которую дают в изоляторе, поскольку считает, что в нее могут подмешать наркотики.

Происшествия Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Футбол Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе Итальянец возглавит туринский клуб на следующей неделе, сообщает Sky Sports.

Общество Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.

Шоу-бизнес «Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды "Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.

Происшествия Москалькова готова подключиться к делу Голунова Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что готова обратиться в правоохранительные органы для защиты журналиста "Медузы" Ивана Голунова, если к ней поступит обращение от него или его адвоката.

Авто Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.

Политика Встреча G20 по торговле и цифровой экономике открылась в Японии Россию представляют глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр цифрового развития РФ Константин Носков Министерская встреча G20 по вопросам торговли и цифровой экономики открылась 8 июня в японской префектуре Ибараки.

Экономика Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Гаджеты Стала известна дата выхода складного смартфона Samsung Galaxy Fold Складной смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном поступит в продажу в июле этого года.

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Политика Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".

Армия и оружие Пентагон уведомил Турцию о прекращении поставок F-35 Пентагон официально уведомил турецкие власти о прекращении поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 7 июня передает агентство Associated Press.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".