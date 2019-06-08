Сборная России сыграет в красной форме с Сан-МариноСпорт-Экспресс 04:43

Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды.

Сборная России сыграет в красной форме с Сан-Марино

Экономика Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией 29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.

Экономика В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Политика Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Энергетика «Северный поток – 2» профинансирован на 80% Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.

Футбол Представлен новый комплект формы «Арсенала» Лондонский «Арсенал» презентовал новую игровую форму на грядущий сезон-2019/20.

Наука Найден способ понизить артериальное давление Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.

Армия и оружие Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе «Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.

Происшествия По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Происшествия В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

Происшествия Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась откровенным фото из бассейна 7 июня Потап выложил снимок супруги в бассейне, где Настя только в нижней части купальника лежит на матрасе, а на ней стоит их собака Мими.

Происшествия Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К Международный аэропорт Даболим, расположенный в индийском штате Гоа, на несколько часов приостановил прием и отправку рейсов после инцидента с истребителем МиГ-29К, сообщает пресс-служба военно-морских сил республики.

Космос Останки огромного пришельца увидели на снимках «поющей» кометы Тайваньский уфолог Скотт Уоринг изучил снимки "поющей" кометы и увидел на них останки пришельца, рост которого мог достигать более восьми десятков метров, пишут "Актуальные Новости".

Происшествия В Свердловской области горит исправительная колония В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.

Политика Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил Сторчак Заседание Верховного суда Великобритании по долгу Украины состоится в конце года, но сроки вынесения вердикта неизвестны, сообщил российским журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки".

Армия и оружие В ДНР под Горловкой отбита атака украинских националистов Попытку прорыва на горловском направлении совершили украинские боевики-националисты из добровольческого формирования «Азов», при этом атака была отбита силами Народной милиции ДНР, 7 июня сообщает Донецкое агентство новостей.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.

Авто Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.

Общество Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.