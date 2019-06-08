Футбол
Сборная России сыграет в красной форме с Сан-МариноСпорт-Экспресс 04:43
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
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