Футбол
Швеция
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Ольсен
Люстиг
Линделёф
Гранквист
Аугустинссон
Ларссон
Юханссон
Экдаль
Ульссон
Берг
Классон
Лунев
Набабкин
Нойштедтер
Джикия
Рауш
Ионов
Газинский
Миранчук
Кузяев
Ерохин
Ари
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Как отмечается, вратарь российской команды выйдет на матч в зеленой футболке и зеленых трусах. Белый комплект формы считался выездным для сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.
РИА Новости05:36
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Футбол
Оздоев может покинуть «Зенит» зимой
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев может покинуть питерский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает "Газета.ru".
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Футбольный клуб «Урал» вновь заподозрили в участии в договорном матче
Обновлено в 07:07
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Ван Дейк обнял арбитра, у которого умерла мать, после игры с Германией
Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк после матча Лиги наций против Германии (2:2) поддержал арбитра Овидиу Хацегана.
Обновлено в 07:02
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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев получает крупную прибыль с продаж футболистов клубом, утверждает France Football со ссылкой на отчёт Football Leaks.
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Обновлено в 06:45
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«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо
Обновлено в 03:58
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В «Оренбург» перейдёт защитник БАТЭ Володько
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель попытался изобразить популярные смайлики из набора эмоджи на смартфонах.
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Куман: «Команда показала характер, но не думаю, что мы играли хорошо»
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче Лиги Наций против Германии (2:2), позволивший "оранжевым" выйти в финальную часть турнира.
Обновлено в 00:58
Футбол
Ивелин Попов может перейти из «Спартака» в «Андерлехт» или «Галатасарай»
Скауты "Андерлехта" и "Галатасарая" посетили матч Лиги наций Болгария - Словения (1:1), сообщает topsport.bg.
Обновлено в 07:07