Сборная России сыграет с Сан-Марино в отборе Евро-2020Нева Спорт вчера в 18:00

В Саранске в рамках отборочного этапа чемпионата Европы состоится матч третьего тура между сборной России и национальной командой Сан-Марино. Матч, который начнется в 19:00 по московскому времени, пройдет на стадионе «Мордовия Арена».

Сборная России сыграет с Сан-Марино в отборе Евро-2020

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