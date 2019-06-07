Футбол

Сборная России сыграет с Сан-Марино в отборе Евро-2020Нева Спорт вчера в 18:00

Россия — Сан-Марино
4 – 0
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
В Саранске в рамках отборочного этапа чемпионата Европы состоится матч третьего тура между сборной России и национальной командой Сан-Марино. Матч, который начнется в 19:00 по московскому времени, пройдет на стадионе «Мордовия Арена».
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