Футбол
Сборная России сыграет в красной форме с Сан-МариноСпорт-Экспресс 04:43
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
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Россия — Сан-Марино: РФС превратит квалификацию Евро-2020 в чемпионат мира
Московский Комсомолецвчера в 10:30
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
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