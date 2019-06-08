Сборная России сыграет с Сан-Марино в красной формеЕвро-футбол.ру 05:27

Сборная России определилась с формой на предстоящий матч отборочного цикла Евро-2020 с командой Сан-Марино. Полевые игроки выйдут на поле в красной форме, вратарь сыграет в жёлтой форме.

Сборная России сыграет с Сан-Марино в красной форме

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