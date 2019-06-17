Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»Известия 06:59
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники». Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Встреча пройдет 10 октября, начало матча в 21:45 мск.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, поединок группового этапа квалификации Евро-2020 между командами России и Шотландии пройдёт на Большой спортивной арене «Лужники».RT на русском06:12
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