Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»Известия 06:59

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники». Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Встреча пройдет 10 октября, начало матча в 21:45 мск.
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РФС принял решение о проведении матча Россия – Шотландия в «Лужниках»

Советский спорт06:24

Сборные России и Шотландии сыграют в «Лужниках»

Чемпионат06:14

«С газоном все будет нормально». Сборная России сыграет в «Лужниках» после концертов Metallica и Rammstein

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Сборная России сыграет с Шотландией 10 октября в «Лужниках»

Sports.ru06:19

Отборочный матч Евро-20 между сборными России и Шотландии состоится на Лужниках

Sport.ru06:44

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Спорт-Экспресс06:04

Анохин надеется на победу сборной России над шотландцами в «Лужниках» и выход на ЧЕ-2020

ТАСС07:13
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Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж.
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Авто

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Спорт

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

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Происшествия

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Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
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Политика

В Екатеринбурге мусульмане раскритиковали депутата за слова о мечетях

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Игры

В Mortal Kombat добавят Терминатора

Появилась новая утечка, подтверждающая, что в качестве загружаемого контента (DLC) для Mortal Kombat 11 появится персонаж Терминатора.
Обновлено вчера в 08:03
Общество

К прямой линии с Путиным прислали почти 600 тысяч вопросов

По состоянию на 15:00 воскресенья, 16 июня, получено уже почти 600 тыс. обращений к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:47
Музыка

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Обновлено вчера в 12:56
Футбол

«Реал» не собирается платить за Погба больше 120 млн евро

Как сообщает AS, испанцы готовы заплатить за игрока 120 млн евро. Отмечается, что окончательное предложение сливочных.
Обновлено в 08:17
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Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний

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Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Авто

Mercedes-Benz Vito получит новые опции в РФ

Коммерческие автомобили Mercedes-Benz Vito доступны с новыми опциями, такими как расширенный ассортимент колес и дисков, а также другими элементами дизайна.
Обновлено в 03:10
Авто

Новые правила тюнинга авто начнут работать на год позднее

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Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.
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Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Samsung получат Android 10

Инсайдер из Индии Мукул Шарма опубликовал в своем блоге список смартфонов производства Samsung, которые смогут обновить операционную систему до версии Android 10.
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Культура

Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве

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Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Происшествия

Гей, рассказавший о пытках в Чечне, сообщил, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего без вести уроженца Волгоградской области

Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».
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Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Москве две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин

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Вера Алдонина с отцом и мачехой посетила концерт Билана

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