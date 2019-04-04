Футбол

Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019Матч ТВ 15:11

Сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Хомухи попала в группу С, где встретится с командами Исландии, Португалии и Венгрии. Чемпионат Европы пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.
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Футболисты сборной России узнали соперников на ЧЕ-2019 до 17 лет

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Юношеская сборная России узнала соперников по Евро-2019

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Россиянки стартовали с ничьей с исландками в элитном раунде ЧЕ-2019 до 19 лет

ProstoProSportвчера в 10:52
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
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Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
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Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
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Происшествия

Мэра Евпатории арестовали до конца мая

Мэр Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, арестован до 31 мая.
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Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика

Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Политика

WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.
Обновлено в 19:55
Экономика

Госдума приняла крабовый законопроект

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено в 09:10
Политика

Совфед оценил стремление НАТО направить корабли в Керченский пролив

В Совете Федерации отреагировали на недавнее заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о желании Альянса обеспечить безопасность украинских кораблей.
Обновлено вчера в 10:41
Общество

В Аргентине появились презервативы для секса по согласию обоих

Обновлено в 18:25
Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Амурской области задержали главу регионального Росреестра

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра.
Обновлено в 21:00
Технологии

«Яндекс.Такси» собирается запустить сервис грузоперевозок

Сервис «Яндекс.Такси» намеревается запустить новый сервис грузоперевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы.
Обновлено в 19:47
Хоккей

Наместников считает, что расширил свой игровой потенциал

Наместников отметил, что стал более разносторонним игроком и по большей степени расширил свой игровой потенциал.
Обновлено в 15:46
Авто

В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено в 03:52
Экономика

Средняя цена аренды каршеринга в Москве в 2019 г вырастет до 10 руб за минуту - «Автонет»

Средняя цена аренды в московском каршеринге в 2019 году повысится до 10 рублей в минуту, подсчитали эксперты НТИ "Автонет".
Обновлено в 20:35
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Гаджеты

Новый планшет iPad mini достаточно легко гнётся, хотя ситуация не столь плачевная, как у нового iPad Pro

Достаточно вспомнить новый iPad Pro, который гнётся буквально при минимальном приложении силы, причём ещё и сразу трескается.
Обновлено в 11:42
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Транспорт

«Это способ отъёма средств у водителей»: екатеринбуржец о том, как боролся с камерами автофиксации

Обновлено в 21:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость

Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено в 12:46
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено в 19:45
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