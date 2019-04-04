Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019Матч ТВ 15:11

Сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Хомухи попала в группу С, где встретится с командами Исландии, Португалии и Венгрии. Чемпионат Европы пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.

Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019

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