Футбол
Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019Матч ТВ 15:11
Сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Хомухи попала в группу С, где встретится с командами Исландии, Португалии и Венгрии. Чемпионат Европы пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.
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