Футбол

Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019Матч ТВ вчера в 15:11

Сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Хомухи попала в группу С, где встретится с командами Исландии, Португалии и Венгрии. Чемпионат Европы пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.
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Стали известны соперники сборной России на чемпионате Европы — 2019 U17

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Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019

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Sport.ruвчера в 14:43
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Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников

Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
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В Ленинске-Кузнецком реализуют проект по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у угольщиков.
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Происшествия

Пожар в школе села Казачинское Иркутской области потушен

Пожар в здании средней школы в селе Казачинское Иркутской области потушен. В результате ЧП никто не пострадал.
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Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты

Украинский президент Пётр Порошенко призвал шоумена Владимира Зеленского «никем не прикрываться» и прийти на дебаты перед вторым туром выборов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше

Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

Тарифы ОСАГО изменили крупнейшие страховщики

На запрос газеты «Ведомости», руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров сообщил, что компания в этом году уже четыре раза меняла тарифы.
Обновлено вчера в 19:05
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море

Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Авто

В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол

«ПСЖ» хочет переманить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»

Французский "ПСЖ" согласен удовлетворить финансовые потребности голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения

Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом

Герцог и герцогиня Сассекские переехали из Кенсингтонского дворца в Frogmore Cottage в Виндзоре.
Обновлено вчера в 11:16
Технологии

AliExpress будет продавать российские товары по всему миру

Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».
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Баскетбол

Баскетбольный ЦСКА в плей-офф Евролиги сыграет с «Басконией»

Обновлено в 01:59
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
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Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

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Опубликован отрывок последнего клипа Юлии Началовой

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала фрагмент со съемок последнего клипа артистки «Я выбираю».
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Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
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Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы

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