Футбол
Сборная России сыграет с Кипром в отборочном турнире Евро-2020Советский спорт 00:07
Сборная России проведет во вторник матч четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром. После трех туров Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе I, у Кипра три очка и четвертое место.
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Россия - Кипр 11 июня 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
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