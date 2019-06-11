Сборная России сыграет с Кипром в отборочном турнире Евро-2020Советский спорт 00:07

Сборная России проведет во вторник матч четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром. После трех туров Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе I, у Кипра три очка и четвертое место.

Сборная России сыграет с Кипром в отборочном турнире Евро-2020

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