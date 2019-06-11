Футбол
Сборная России сыграет с Кипром в красной формеСпорт-Экспресс 05:53
Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра . Голкипер россиян выйдет на поле в желтой форме, сообщает официальный Твиттер национальной команды. Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.
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