Футбол
Сборная России сыграет с Кипром в красной формеСпорт-Экспресс 05:53
Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра . Голкипер россиян выйдет на поле в желтой форме, сообщает официальный Твиттер национальной команды. Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
В России началось производство умных стиральных машин Samsung
Как сообщили в компании Samsung, производителям удалось представить серию умных стиральных машин, которые совместимы также с системой умного дома.
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Разин опасается, что Алибасова постигнет судьба Началовой
Сам же Разин выразил опасения, что Алибасов "повторит историю Юлии Началовой". Певицы не стало 16 марта после госпитализации.
Обновлено вчера в 08:32
Космос
Американский летчик рассказал об НЛО по всему миру
Обновлено в 08:56
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Экономика
ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Культура
Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв, есть погибшие
В Махачкалинском порту у четвертого причала на одном из танкеров в машинном отделении произошел взрыв газовоздушной смеси в момент перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 08:27
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации
Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
Обновлено в 04:47
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Политика
Идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, заявил Ушаков
Идея о возможности встречи президентов России и США на саммите G20 в Осаке висит в воздухе, но Вашингтон пока её не конкретизировал и ни по каким каналам предметного обсуждения не идёт, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:10
Здоровье
В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Демография»
Реализация в Тверской области национального проекта «Демография» стала первым вопросом повестки заседания регионального Правительства, которое 11 июня провел губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Россию планировали ввезти более 4 тыс. черепах под видом капусты
Таможенники Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика при попытке ввоза в Россию 4100 среднеазиатских черепах.
Обновлено в 07:13
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Здоровье
В Пензенской области ВИЧ-инфицированные могут родить здорового ребенка
«На сегодняшний день женщинам с ВИЧ-инфекцией, при своевременной АРВТ (антиретровирусная терапия), родить здорового ребенка вполне возможно», - заявила она в ходе Международной научно-практической конференции, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:57
Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45