Сборная России сыграет с Кипром в домашнем матче отбора Евро-2020Невские Новости 00:31

Матч состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени. Вечером 11 июня сборная России сыграет с Кипром в домашнем матче третьего тура отборочного цикла Евро-2020.

Сборная России сыграет с Кипром в домашнем матче отбора Евро-2020

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