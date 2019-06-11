Футбол
Сборная России сыграет с Кипром в домашнем матче отбора Евро-2020Невские Новости 00:31
Матч состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени. Вечером 11 июня сборная России сыграет с Кипром в домашнем матче третьего тура отборочного цикла Евро-2020.
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Футбол сегодня. Россия – Кипр. Прогнозы на матч Чемпионата Европы от БК «БалтБет»
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