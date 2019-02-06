Футбол

Сборная России сыграет с Кипром в Нижнем НовгородеNewsroom24 вчера в 20:30

Сборная России сыграет с командой Кипра в Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Как сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза, матч состоится 11 июня, во вторник, в 21:45. Встреча с киприотами станет для нашей команды второй домашней в этом цикле.
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Глеб Никитин
Уверен, что 11 июня у нас будет полный аншлаг, а матч навсегда станет частью истории региона. Символично, что игра пройдет накануне Дня России и Дня города. Надеюсь, что это придаст дополнительных сил нашей сборной. Наследие чемпионата – востребовано и служит популяризации футбола.
— Глеб Никитин, российский политикФедералПресс 05:26
с чего всё началось
Как сообщает официальный сайт
 Российского футбольного союза (РФС), 8 июня россияне встретятся в Саранске с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде — с Кипром.
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