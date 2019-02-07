Футбол

Сборная России в июне сыграет в Саранске и Нижнем НовгородеРоссийская газета вчера в 16:10

Объявлено, что эта игра пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде и начнется в 21:45. Обе арены минувшим летом принимали матчи чемпионата мира. За право сыграть в финальной части Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.
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Как сообщает официальный сайт
 Российского футбольного союза (РФС), 8 июня россияне встретятся в Саранске с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде — с Кипром.
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