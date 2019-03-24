Футбол

Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой формеГазета.Ru 06:09

Казахстан — Россия
0 – 1
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
20′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
29′
В рамках отборочного этапа команда Станислава Черчесова в гостях сыграет с Казахстаном. "Газета.Ru" - о том, что ждет россиян в Нур-Султане. Сборная России по футболу 24 марта сыграет с командой Казахстана в матче 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
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