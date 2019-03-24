Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой формеГазета.Ru 06:09

В рамках отборочного этапа команда Станислава Черчесова в гостях сыграет с Казахстаном. "Газета.Ru" - о том, что ждет россиян в Нур-Султане. Сборная России по футболу 24 марта сыграет с командой Казахстана в матче 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме

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