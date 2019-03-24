Футбол

Сборная России сыграет с Казахстаном в отборочном матче Евро-2020Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:00

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Подопечные Станислава Черчесова из Бельгии отправились в Нур-Султан, где сегодня им предстоит сыграть со сборной Казахстана в рамках отборочного матча чемпионата Европы 2020 года.
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