Футбол

Сборная России сыграет с Казахстаном в отборочном матче Евро-2020Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:00

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
20′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
29′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Подопечные Станислава Черчесова из Бельгии отправились в Нур-Султан, где сегодня им предстоит сыграть со сборной Казахстана в рамках отборочного матча чемпионата Европы 2020 года.
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