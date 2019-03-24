Сборная России сыграет с Казахстаном в отборочном матче Евро-2020Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:00

Подопечные Станислава Черчесова из Бельгии отправились в Нур-Султан, где сегодня им предстоит сыграть со сборной Казахстана в рамках отборочного матча чемпионата Европы 2020 года.

Сборная России сыграет с Казахстаном в отборочном матче Евро-2020

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