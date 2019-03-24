Футбол
Сборная России сыграет с Казахстаном в отборочном матче Евро-2020Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
|20′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
|29′
|45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
|50′
|52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
|59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
|59′
|61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
|62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
|65′
|70′
Денис Черышев
|72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
|82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
|85′
Казахстан
Расстановка 5‑3‑2
12
Непогодов
21
Бейсебеков
6
Ахметов
2
Малый
11
Вороговский
16
Суюмбаев
17
Меркель
5
Куат
10
Жуков
19
Зайнутдинов
15
Турысбек
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
15
Миранчук
8
Газинский
7
Оздоев
20
Игнатьев
10
Чалов
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Подопечные Станислава Черчесова из Бельгии отправились в Нур-Султан, где сегодня им предстоит сыграть со сборной Казахстана в рамках отборочного матча чемпионата Европы 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Космос
В рамках эксперимента NASA добровольцы проведут в кровати 2 месяца
В рамках эксперимента, который организовывает космическое агентство NASA, добровольцы проведут неподвижно в кровати 2 месяца.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи
По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Политика
МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта
Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Похудание может уменьшить головную боль
«Потеря веса у взрослых и детей с ожирением значительно уменьшает головную боль при мигрени, улучшая все основные функции, которые ухудшают качество жизни при мигрени», - добавил он.
Обновлено в 08:34
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
На волне слухов о тяжелой болезни: София Ротару показала, как сейчас выглядит
Обновлено в 11:00
Наука
Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Трамп прервал загадочное молчание в Twitter
Известный активностью в Twitter президент США Дональд Трамп прервал молчание, которое длилось с тех пор, как в ночь на субботу стало известно о завершении подготовки доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года в США.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Общество
В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала
Обновлено в 08:12
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Два российских военно-транспортных самолёта Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт «Майкетия» в столицу Венесуэлы с группой российских военных.
Обновлено в 11:44
Общество
Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53
Культура
Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой
Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Общество
Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра
Рабочая неделя начнется в Петербурге с заморозков, дождя со снегом и ветра. Такие данные приводит Северо-Западное УГМС в воскресенье.
Обновлено в 10:36
Наука
Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Наука
В Китае клонировали полицейскую собаку
Обновлено 22 марта в 23:48
Политика
Депутат разъяснил действие закона о фейковых новостях 1 апреля
Шуточные новости, публикуемые в средствах массовой информации 1 апреля, не подпадают под действие принятого недавно закона о фейках.
Обновлено в 10:44
Культура
Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера
Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.
Обновлено в 10:42
Спорт
Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»
Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 08:45
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Экономика
Офисы вышли в рост
До конца года, как следует из расчетов Colliers International, объем ввода новых офисов может достигнуть 450 тыс. кв. м, в то время как в прошлом году он составил лишь 125 тыс. кв. м. В Colliers International активность девелоперов объясняют массовым вводом в эксплуатацию объектов, строительство которых было заморожено в период кризиса 2014 года.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
Обновлено в 11:30
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51