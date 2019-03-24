Футбол
Сборная России сыграет с КазахстаномНева Спорт 00:00
Встреча в Нурсултане состоится в рамках 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В первой игре наши проиграли команде Бельгии со счетом 1:3. Казахстан же свой матч выиграл — обыграл команду Шотландии — 3:0.
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