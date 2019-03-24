Сборная России сыграет с КазахстаномНева Спорт 00:00

Встреча в Нурсултане состоится в рамках 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В первой игре наши проиграли команде Бельгии со счетом 1:3. Казахстан же свой матч выиграл — обыграл команду Шотландии — 3:0.

Футбол Семак объяснил, почему Азмун не играл с «Аустрией» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающему команды Сердару Азмуну предоставили дополнительный отдых, поэтому он не играл товарищеский матч с «Аустрией».

Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.

Политика Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.

Футбол Роналду: Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Украины.

Происшествия Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.

Политика Российских журналистов не пустили в Киев Российских журналистов, летевших в Киев из Риги, не пустили на Украину. Об этом 24 марта сообщает украинское агентство УНИАН.

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.

Футбол Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".

Происшествия В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.

Шоу-бизнес Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.

Спорт Мозер решила закончить с работой тренера Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.

Космос Два спутника ГЛОНАСС-М возобновили работу Два навигационных спутника ГЛОНАСС-М с системными номерами 720 и 745 вновь заработали.

Единоборства Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена» В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.

Происшествия При бомбёжке Белграда удалось спасти 48 рожениц Персоналу больницы удалось тогда спасти 48 рожениц с младенцами.

Политика Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.

Общество Около 50 тысяч педагогов участвуют в создании МЭШ 50 тысяч педагогов в настоящее время участвуют в создании Московской электронной школы.

Музыка Пошлятина сидит на шее у страны: Прилепин о современной попсе “Низкопробную пошлятину и подлятину разгребите сначала, доброхоты, все эти бесчисленные „голубые огоньки“, сидящие на шее у страны уже которое десятилетие.

Авто В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9 В России представлен обновленный японский кроссовер Mazda CX-9, который появится в продаже уже в этом месяце.

Общество Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны Минюст Казахстана заявляет, что жителям Нур-Султана не придется получать новые документы на квартиры, дома и прочую недвижимость, переоформлять дарственные и менять свидетельства о рождении, о браке, о смерти.

Общество Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка В исследовании Росстата указано, что для мужчин вторая по популярности причина — желание супруги завести второго ребенка.

Технологии Детектив AI: The Somnium Files выходит в июле Студия Spike Chunsoft, творцы известной серии Danganronpa, определились с датой релиза футуристического детектива AI: The Somnium Files.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.

Авто Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.