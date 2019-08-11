Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка ГлинкиСпорт-Экспресс 09 августа в 16:13
В финальной встрече североамериканцы встретятся с россиянами, которые ранее оказались сильнее финнов (4:1). Сборная России вышла в финал турнира впервые за 10 лет, а последнюю победу одержала в 1995 году.
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Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года
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