Хоккей

Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка ГлинкиСпорт-Экспресс 09 августа в 16:13

В финальной встрече североамериканцы встретятся с россиянами, которые ранее оказались сильнее финнов (4:1). Сборная России вышла в финал турнира впервые за 10 лет, а последнюю победу одержала в 1995 году.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Ярослав Аскаров: «Знали, что выиграть Кубок Глинки нам по силам»

Sports.ru00:59

Юниорская сборная России — лучшая в мире. Парни выиграли Кубок Глинки / Гретцки

Матч ТВ02:10

Что пишут в Америке о победе России над Канадой на Кубке Глинки/Гретцки

Чемпионат04:45

Золотая молодежь. Юниорская сборная России по хоккею выиграла Кубок Глинки/Гретцки

ТАССвчера в 21:09

17-летний русский вратарь может стать мировой звездой. Но в СКА Аскарову могут все испортить

Sport24.ru04:00

Крутой состав и Мозякин в третьем звене. Станет ли «Магнитка» фаворитом чемпионата?

Спорт-Экспресс04:22

Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года

Советский спортвчера в 13:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Обновлено вчера в 19:17
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие

Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ

Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Общество

Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах

Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают.
Обновлено в 01:28
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 22:20
Религия

Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам

Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Наука

На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды

Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37
Единоборства

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш

Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено вчера в 14:21
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель

Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Политика

Британские активисты выступили против помощи Украине

Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31

Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
Обновлено в 03:21
Политика

Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным

Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна быть запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28

Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено в 02:29
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

В Балашихе обрушилась часть платформы на станции «Черная»

Обновлено в 03:59
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено вчера в 09:47
Теннис

Монреаль. Даниил Медведев победил Карена Хачанова и вышел в финал

Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер 1/2 финала "Мастерса" в Монреале, обыграв своего соотечественника Карена Хачанова, - 6/1, 7/6(6).
Обновлено в 01:59
Футбол

На стадионе АЗ обрушилась крыша

На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.
Обновлено в 05:07
Футбол

Месси рискует пропустить старт сезона

Обновлено в 02:00
Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

Обновлено вчера в 10:01
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Авто

УАЗ вспомнил об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П

Сегодня Ульяновский автозавод вспомнил о редком УАЗ-469П, построенном в 1962 году для нужд Министерства Связи СССР.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

В Бурятии машина столкнулась с поездом, погибли три человека

Обновлено в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уэйн Гретцки
Канадский хоккеист
Канадский хоккеист, центральный нападающий. Один из самых известных спортсменов XX века. В 1978-1988 годах выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге, где Гретцки получил прозвище «Великий», он установил 61 рекорд и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы Лиги. Был в числе 5 спортсменов, зажёгших огонь Олимпиады-2010 в Ванкувере. Единственный из представителей североамериканского хоккея вошёл в символическую сборную столетия «Centennial All-Star Team» Международной федерации хоккея на льду.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное