Хоккей

Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка ГлинкиСпорт-Экспресс 09 августа в 16:13

В финальной встрече североамериканцы встретятся с россиянами, которые ранее оказались сильнее финнов (4:1). Сборная России вышла в финал турнира впервые за 10 лет, а последнюю победу одержала в 1995 году.
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Уэйн Гретцки
Канадский хоккеист
Канадский хоккеист, центральный нападающий. Один из самых известных спортсменов XX века. В 1978-1988 годах выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге, где Гретцки получил прозвище «Великий», он установил 61 рекорд и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы Лиги. Был в числе 5 спортсменов, зажёгших огонь Олимпиады-2010 в Ванкувере. Единственный из представителей североамериканского хоккея вошёл в символическую сборную столетия «Centennial All-Star Team» Международной федерации хоккея на льду.
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