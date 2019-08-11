В финальной встрече североамериканцы встретятся с россиянами, которые ранее оказались сильнее финнов (4:1). Сборная России вышла в финал турнира впервые за 10 лет, а последнюю победу одержала в 1995 году.

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Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки

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