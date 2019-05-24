Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мираРИА Новости 16:43

В другом матче за выход в финал поспорят сборные Канады и Чехии. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая, а финал чемпионата мира состоится 26 мая.

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

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