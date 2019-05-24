ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мираРИА Новости 16:43
Финляндия—
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, сегодня
Нико Миккола
|1'
|3'
Джон Клингберг
|17'
Патрик Хорнквист
|21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
|26'
Яни Хаканпя
|30'
|40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
|59'
Сакари Маннинен
|62'
В другом матче за выход в финал поспорят сборные Канады и Чехии. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая, а финал чемпионата мира состоится 26 мая.
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