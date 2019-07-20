Футбол
Сборная России сыграет с Бельгией в Санкт-ПетербургеСоветский спорт вчера в 12:48
Добавим, что летом 2020 года на арене будут сыграны три встречи группового этапа и одна встреча 1/4 финала чемпионата Европы. Напомним, что после четырех туров сборная России, набрав 9 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующей в группе I Бельгии три очка.
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