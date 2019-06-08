Футбол
Сборная России сыграет против Сан-Марино в красной формеМатч ТВ 04:47
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Сборная России в матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино сыграет в красной форме. Голкипер будет в желтой экипировке.
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Футбол сегодня. Россия – Сан-Марино. Прогнозы на матч Чемпионата Европы от БК «БалтБет»
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