Футбол

Сборная России сыграет против Сан-Марино в красной формеМатч ТВ 04:47

Россия — Сан-Марино
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Сборная России в матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино сыграет в красной форме. Голкипер будет в желтой экипировке.
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Сборная России сыграет против Сан-Марино в красной форме

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