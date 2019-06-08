Сборная России сыграет в красной форме в матче с Сан-МариноЧемпионат 04:52

Сборная России определилась с формой на матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино, сообщает пресс-служба национальной команды. Футболисты сборной России выйдут на поле в красной форме. Голкипер российской национальной команды сыграет в жёлтой форме.

Сборная России сыграет в красной форме в матче с Сан-Марино

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