Футбол
Сборная России сыграет в красной форме в матче с Сан-МариноЧемпионат 04:52
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Сборная России определилась с формой на матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино, сообщает пресс-служба национальной команды. Футболисты сборной России выйдут на поле в красной форме. Голкипер российской национальной команды сыграет в жёлтой форме.
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