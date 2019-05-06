Сборная России сыграет против Казахстана в КалининградеСпорт БИЗНЕС Online 11:37

Отборочный матч к чемпионату Европы-2020 между Россией и Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде. Об этом сообщает официальный твиттер российской сборной.

Сборная России сыграет против Казахстана в Калининграде

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