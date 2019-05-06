Футбол

Сборная России сыграет против Казахстана в КалининградеСпорт БИЗНЕС Online 11:37

Отборочный матч к чемпионату Европы-2020 между Россией и Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде. Об этом сообщает официальный твиттер российской сборной.
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Сборная России по футболу проведет отборочный матч ЧЕ против казахстанцев в Калининграде

ТАСС11:50

Сборная России по футболу проведет в Калининграде отборочный матч Чемпионата Европы

Новый Калининград.Ru11:35

Матч Россия — Казахстан пройдет в Калининграде

Матч ТВ11:18

Сборная России определилась с местом проведения матча против Казахстана

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Матч квалификации Евро-2020 Россия — Казахстан состоится в Калининграде

Чемпионат11:11

Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде в отборочном турнире к ЧЕ-2020

Спорт-Экспресс11:06

Сборная России по футболу сыграет в Калининграде отборочный матч к Евро-2020

Клопс11:40
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