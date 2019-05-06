Футбол

Сборная России сыграет против Казахстана в КалининградеСпорт БИЗНЕС Online вчера в 11:37

Отборочный матч к чемпионату Европы-2020 между Россией и Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде. Об этом сообщает официальный твиттер российской сборной.
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Матч Россия — Казахстан пройдет в Калининграде

Матч ТВвчера в 11:18

Сборная России по футболу сыграет в Калининграде отборочный матч к Евро-2020

Клопсвчера в 11:40

Сборная России сыграет с командой Казахстана в Калининграде

Советский спортвчера в 11:23

Сборная России по футболу проведет отборочный матч ЧЕ против казахстанцев в Калининграде

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Сборная России определилась с местом проведения матча против Казахстана

Sport24.ruвчера в 11:11

Матч квалификации Евро-2020 Россия — Казахстан состоится в Калининграде

Чемпионатвчера в 11:11

Сборная России по футболу проведет в Калининграде отборочный матч Чемпионата Европы

Новый Калининград.Ruвчера в 11:35
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Православные 7 мая встречают Радоницу

Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.
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В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

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Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
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«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

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В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия

Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обновлено вчера в 10:44
Хоккей

Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ

Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
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Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
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Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

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Обновлено вчера в 07:46
Общество

Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади

Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Наука

Изменение климата ускорило распространение банановой болезни

Новое исследование показывает, что изменение климата повысило риск возникновения грибкового заболевания, уничтожающего банановые культуры.
Обновлено вчера в 04:49
Единоборства

Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

6 октября 2018 года ирландец уступил Нурмагомедову в поединке за титул UFC в лёгком весе.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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Происшествия

Девушка пожаловалась на головную боль и оказалась парализована

Элизабет Кей (Elizabeth Kay) вспоминает, как в 2017 году шла в сторону дома и внезапно почувствовала острую головную боль.
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Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Три человека, среди которых двое детей в возрасте 10 и 6 лет, погибли в сгоревшем доме в башкирском городе Давлеканово, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.
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Общество

Доходы красноярского губернатора за год уменьшились в десять раз

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Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
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Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу

Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
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Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 08:22
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