Футбол
Сборная России сыграет против Бельгии в красной формеМатч ТВ 06:48
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Куртуа
Алдервейрелд
Боята
Вертонген
Шадли
Дендонкер
Тилеманс
Карраско
Азар
Мертенс
Азар
Лунев
Фернандес
Семенов
Джикия
Кудряшов
Жирков
Ионов
Кузяев
Ахметов
Черышев
Дзюба
Россия
Предварительная расстановка 5‑4‑1
Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. Команда Станислава Черчесова проведет встречу на стадионе «Король Бодуэн» в красной форме, вратарь команды сыграет в синей экипировке.
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