Футбол

Сборная России сыграет против Бельгии в красной формеМатч ТВ 06:48

Бельгия — Россия
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Владение мячом
1Удары в сторону ворот1
1Удары в створ ворот
Сейвы вратарём1
Офсайды
1Угловые
Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. Команда Станислава Черчесова проведет встречу на стадионе «Король Бодуэн» в красной форме, вратарь команды сыграет в синей экипировке.
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