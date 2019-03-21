Футбол
Сборная России сыграет против Бельгии в красной формеМатч ТВ 06:48
|–
|Владение мячом
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|1
|Удары в сторону ворот
|1
|1
|Удары в створ ворот
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|–
|Сейвы вратарём
|1
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|Офсайды
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|1
|Угловые
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|Фолы
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|Желтые карточки
|–
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|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
16
Азар
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
7
Кузяев
6
Черышев
22
Дзюба
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. Команда Станислава Черчесова проведет встречу на стадионе «Король Бодуэн» в красной форме, вратарь команды сыграет в синей экипировке.
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