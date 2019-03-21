Сборная России сыграет против Бельгии в красной формеМатч ТВ 06:48

Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. Команда Станислава Черчесова проведет встречу на стадионе «Король Бодуэн» в красной форме, вратарь команды сыграет в синей экипировке.

Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме

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