Баскетбол
Газета.RuСборная России стартует на чемпионате мира по баскетболу
Россия, пропустившая прошлый Кубок мира и соревновавшаяся с лучшими сборными планеты в последний раз девять лет назад, начнет свой путь матчем с Нигерией и попытается в итоге отобраться на Олимпиаду-2020. Трудный путь в Китай 31 августа в Китае стартует мужской чемпионат мира по баскетболу.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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