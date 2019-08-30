Россия, пропустившая прошлый Кубок мира и соревновавшаяся с лучшими сборными планеты в последний раз девять лет назад, начнет свой путь матчем с Нигерией и попытается в итоге отобраться на Олимпиаду-2020. Трудный путь в Китай 31 августа в Китае стартует мужской чемпионат мира по баскетболу.

Сборная России стартует на чемпионате мира по баскетболу

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