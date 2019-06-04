Футбол
Сборная России стартовала с победы на «Мемориале Валентина Гранаткина»Sportbox.RU 12:51
Юношеская сборная России (U-18) обыграла команду Индии в первом туре группового раунда турнира «Мемориал Валентина Гранаткина» в Санкт-Петербурге. Подопечные Александра Кержакова победили со счетом 3:0. Хет-триком отметился Кирилл Косарев.
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Политика
Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО
НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Обновлено в 15:12
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Политика
Зеленский рассказал о своей позиции по ситуации с «ПриватБанком»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с «ПриватБанком», бывшим совладельцем которого является предприниматель Игорь Коломойский, он намерен «защищать только государство и граждан».
Обновлено в 14:21
Единоборства
Нурмагомедов выйдет на поединок с Порье 7 сентября
Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби, сообщается в Twitter-аккаунте UFC.
Обновлено в 15:35
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына
Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено в 12:10
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Политика
Кличко предложил Саакашвили стать председателем его партии УДАР
Лидер "Украинского демократического альянса за реформы" (УДАР), мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили идти на досрочные выборы в Верховную раду во главе его партии.
Обновлено в 15:27
Общество
В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера
«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Политика
Адреса сотрудников СВР в Москве оказались в открытом доступе
Мэрия Москвы опубликовала адреса семи построенных для офицеров Службы внешней разведки (СВР) домов.
Обновлено в 14:30
Экономика
Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Столкновения ОМОНа и протестующих произошли под Архангельском
Стычки между бойцами ОМОНа и противниками строительства мусорного полигона произошли в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 10:49
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Политика
Верховная рада проигнорировала законопроект Зеленского об импичменте
Верховная рада не включила в повестку дня закон, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, который касается импичмента главы государства, сообщило 4 июня правительственный телеканал «Рада».
Обновлено в 07:02
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Футбол
Игнашевич стал тренером «Торпедо»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Футбол
Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Атлетико»
По информации Mundo Deportivo, в услугах 30-летнего чилийца заинтересован мадридский «Атлетико», ищущий замену Антуану Гризманну, ранее объявившему об уходе из команды.
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку — 2»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление глава Украины сделал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
Обновлено в 15:19
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59