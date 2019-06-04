Сборная России стартовала с победы на «Мемориале Валентина Гранаткина»Sportbox.RU 12:51

Юношеская сборная России (U-18) обыграла команду Индии в первом туре группового раунда турнира «Мемориал Валентина Гранаткина» в Санкт-Петербурге. Подопечные Александра Кержакова победили со счетом 3:0. Хет-триком отметился Кирилл Косарев.

Сборная России стартовала с победы на «Мемориале Валентина Гранаткина»

Политика Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Энергетика «Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе» Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники "Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.

Происшествия Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.

Политика Зеленский рассказал о своей позиции по ситуации с «ПриватБанком» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с «ПриватБанком», бывшим совладельцем которого является предприниматель Игорь Коломойский, он намерен «защищать только государство и граждан».

Единоборства Нурмагомедов выйдет на поединок с Порье 7 сентября Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби, сообщается в Twitter-аккаунте UFC.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика» Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.

Политика ПАСЕ изменит регламент по желанию России Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.

Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Политика Кличко предложил Саакашвили стать председателем его партии УДАР Лидер "Украинского демократического альянса за реформы" (УДАР), мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили идти на досрочные выборы в Верховную раду во главе его партии.

Общество В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера «Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.

Политика Адреса сотрудников СВР в Москве оказались в открытом доступе Мэрия Москвы опубликовала адреса семи построенных для офицеров Службы внешней разведки (СВР) домов.

Экономика Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.

Происшествия Столкновения ОМОНа и протестующих произошли под Архангельском Стычки между бойцами ОМОНа и противниками строительства мусорного полигона произошли в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области.

Общество Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.

Политика Верховная рада проигнорировала законопроект Зеленского об импичменте Верховная рада не включила в повестку дня закон, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, который касается импичмента главы государства, сообщило 4 июня правительственный телеканал «Рада».

Общество ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.

Футбол Игнашевич стал тренером «Торпедо» Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.

Футбол Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Атлетико» По информации Mundo Deportivo, в услугах 30-летнего чилийца заинтересован мадридский «Атлетико», ищущий замену Антуану Гризманну, ранее объявившему об уходе из команды.