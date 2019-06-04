Сборная России стартовала с победы на «Мемориале Валентина Гранаткина»Sportbox.RU вчера в 12:51

Юношеская сборная России (U-18) обыграла команду Индии в первом туре группового раунда турнира «Мемориал Валентина Гранаткина» в Санкт-Петербурге. Подопечные Александра Кержакова победили со счетом 3:0. Хет-триком отметился Кирилл Косарев.

Сборная России стартовала с победы на «Мемориале Валентина Гранаткина»

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