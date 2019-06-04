Футбол
Сборная России стартовала с победы на «Мемориале Валентина Гранаткина»Sportbox.RU вчера в 12:51
Юношеская сборная России (U-18) обыграла команду Индии в первом туре группового раунда турнира «Мемориал Валентина Гранаткина» в Санкт-Петербурге. Подопечные Александра Кержакова победили со счетом 3:0. Хет-триком отметился Кирилл Косарев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пинто Флойд: «Россия — одна из стран, пытающихся войти в ряд лидеров мирового футбола»
Sportbox.RUвчера в 14:38
Юношеская сборная России под руководством Кержакова разгромила Индию на старте мемориала Гранаткина
Спорт-Экспрессвчера в 13:07
Александр Кержаков дебютировал победой на Мемориале Гранаткина
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:59
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Министр здравоохранения Красноярского края отправлен в отставку
Министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов освобожден от занимаемой должности.
Обновлено в 00:30
Космос
Китай впервые осуществил космический пуск с морской платформы
Ракета-носитель «Чанчжэн-11» (CZ-11) с семью космическими аппаратами стартовала с Жёлтого моря.
Обновлено в 02:08
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста Жукова
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации
Обновлено в 02:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье
Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности
Известная модель и светская львица Виктория Боня прокомментировала слухи о своей беременности. По ее словам, она не ждет ребенка.
Обновлено в 01:40
Общество
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Россия обжаловала решения по украинским искам за активы в Крыму
Министерство юстиции России подало заявления в Верховный суд Швейцарии об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний, требовавших компенсации за потерянные активы в Крыму после присоединения его к России.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
США предъявили Турции ультиматум из-за С-400
Обновлено в 01:54
Футбол
Сарри договорился о контракте с «Ювентусом»
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в скором времени покинет "пенсионеров" и возглавит туринский "Ювентус".
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов
Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Обнародованы данные о мощности испытанной в КНДР ядерной бомбы
Обновлено вчера в 17:00