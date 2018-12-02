Сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). В воскресенье Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Дестье проехали эстафету за 1 час 10 минут 2,8 секунды, допустив 5 промахов на огневых рубежах.

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на КМ по биатлону

Спорт день за днем

Футбол Футбол Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020 Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.

Футбол Футбол Акинфеев поставил уникальный рекорд отечественного футбола Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отстоял "на ноль" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова" (0:0), сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Обамеянга Победу "канонирам" принесли голы Александра Ляказетта, Лукаса Торрейры и Пьера-Эмерика Обамеянга, который записал на свой счет дубль и результативную передачу.

Футбол Футбол «Марсель» не смог забить «Реймсу», «Страсбур» разгромил «Ренн» «Марсель» на своем поле не смог обыграть «Реймс» в матче 15-го тура французской Лиги 1. Матч прошел без забитых голов.

Футбол Футбол Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".

Хоккей Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» забрал Щербака с драфта отказов «Лос-Анджелес» забрали нападающего Никиту Щербака с драфта отказов «Монреаля».

Футбол Футбол Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Единоборства Единоборства Бой Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри закончился вничью Цифры судейских карточек и статистика ударов Ожидаемый многими любителями бокса поединок двух дотоле небитых супертяжеловесов-гигантов – 33-летнего американца Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 KO) и 30-летнего британца Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 KO) – завершился ничейным исходом.

Спорт Спорт Шипулин ответил Фуркаду: «Жди меня и наших ребят не обижай» Российский биатлонист Антон Шипулин ответил французу Мартену Фуркаду, который ранее поддержал его решение продолжать карьеру.