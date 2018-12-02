Спорт

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на КМ по биатлону
РИА Новости
10:04

Сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). В воскресенье Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Дестье проехали эстафету за 1 час 10 минут 2,8 секунды, допустив 5 промахов на огневых рубежах.
РИА Новости10:04

Подробнее о событии

Оттенки серого. Сборная России начала сезон не хорошо и не плохо - никак

Советский спорт12:21

Медалей нет, надежда – есть!

Спорт-Экспресс11:30

Российские биатлонисты были быстрее норвежцев в смешанной эстафете

Sportbox.RU10:50

Как испортить гонку двумя выстрелами. Россия — четвертая в смешанной эстафете в Поклюке

Sport24.ru11:45

Российские биатлонисты были быстрее норвежцев в смешанной эстафете

Матч ТВ10:50

Кубок мира. Смешанная эстафета. Франция победила, Россия – 4-я

Sports.ru09:50

Минута проигрыша у Юрловой и отчаянные усилия Малышко — в видеообзоре эстафеты

Чемпионат12:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:41, Ашберн
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России

Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Локомотивом» со счетом 2:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу, передает ТАСС.
Обновлено в 14:30
Футбол

Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020

Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.
Обновлено в 14:18
Футбол

«Кьево» сыграл вничью с «Лацио»

«Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».
Обновлено в 14:30
Футбол

Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере

Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено в 13:47
Спорт

Российские гандболистки победили Черногорию на чемпионате Европы

Ранее сообщалось, что российские гандболистки победили Францию в первом матче чемпионата Европы.
Обновлено в 14:37
Футбол

«Марсель» не смог обыграть «Реймс», «Страсбур» разгромил «Ренн»

В матче 15-го тура чемпионата Франции Марсель на своем поле сыграл вничью с командой Реймс 0:0.
Обновлено в 13:12
Единоборства

Боксер Стивенсон находится в реанимации после нокаута от Гвоздика

Гвоздик отправил соперника в нокаут в 11-м раунде, после чего канадский спортсмен был отправлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Обновлено в 14:20
Футбол

Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»

Победный гол был забил на 96-й минуте встречи. Кроме того, Клопп извинился за то, что выбежал на поле после гола.
Обновлено в 14:33
Хоккей

«Витязь» по буллитам уступил минскому «Динамо»

Обновлено в 14:04
Хоккей

НХЛ. «Лос-Анджелес» забрал Щербака с драфта отказов

«Лос-Анджелес» забрали нападающего Никиту Щербака с драфта отказов «Монреаля».
Обновлено в 14:01
Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Обновлено в 14:12
Футбол

Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Обновлено в 10:20
Футбол

Мурад Мусаев: «Давно не видел такого одностороннего судейства»

В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.
Обновлено в 10:01
Футбол

Почеттино: «„Арсенал“ отдыхал всю неделю, а мы играли с „Интером“»

Противник был на другом уровне, потому что они отдыхали неделю, пока готовились к этому матчу.
Обновлено в 14:16
Футбол

«Милан» обыграл «Парму» благодаря голу с пенальти

Обновлено в 09:45
ещё по теме
Александр Викторович Логинов
Российский биатлонист
Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Владимирович Малышко
Российский биатлонист
Российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете. Серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. Лауреат премии IBU Awards в номинации «Новичок года» сезона 2011/2012. Чемпион России по биатлону 2015 в спринте.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное