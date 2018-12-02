Спорт
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на КМ по биатлону
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на КМ по биатлонуРИА Новости10:04
Сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). В воскресенье Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Дестье проехали эстафету за 1 час 10 минут 2,8 секунды, допустив 5 промахов на огневых рубежах.
РИА Новости10:04
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