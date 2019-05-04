Футбол

Сборная России с поражения стартовала на юношеском ЧЕNews.ru 11:46

Игроки юношеской сборной России (не старше 17 лет) уступили команде Исландии в первом матче чемпионата Европы. Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу исландской команды. В составе россиян дублем отметился Илья Голятов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Венгры обыграли португальцев с первом матче группового этапа юношеского ЧЕ по футболу

ТАСС16:23

Сборная России U17 стартовала на чемпионате Европы с поражения от Исландии

Sport24.ru10:51

Сборная России U17 проиграла Исландии в первом матче ЧЕ-2019

Чемпионат11:06

Россия отыграла два мяча, но проиграла Исландии на юниорском Евро

Спорт-Экспресс11:01

Юношеская сборная России проиграла исландцам на старте чемпионата Европы

ProstoProSport12:14

Юношеская сборная России уступила Исландии на Евро-2019

Советский спорт10:51

Российские юниоры проиграли в первом матче чемпионата Европы

Матч ТВ10:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Футбол

Семак первым стал чемпионом России как игрок и как тренер

"Зенит" досрочно стал чемпионом России сезона-2018/19. Это первый трофей Сергея Семака в тренерской карьере.
Обновлено в 14:16
Футбол

«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»

В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом

Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Футбол

Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»

"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Завтраки Рудковской в опасности: жена Плющенко призналась, что не умеет готовить

Фото из самолета Яна Рудковская опубликовала на своей станице в Instagram и здесь же поделилась с подписчиками, что не очень любит готовить.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Хоккей

Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией

В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Седокова на отдыхе в Турции оправдалась за неидеальную фигуру

«Великолепный отдых с тремя детьми» в одном из высококлассных отелей Белека был омрачен подлым снимком из-за угла тыльной части ее фигуры, оказавшейся не такой идеальной, какою ее представляет Анна Седокова своим многочисленным обожателям в Сети.
Обновлено в 13:43
Интернет

В интернет-браузере Firefox отключились все расширения

Сбой корневого сертификата интернет-браузера Firefox привёл к глобальному отключению всех расширений.
Обновлено в 06:22
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Обновлено в 16:07
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

СМИ назвали крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире

Ранее сообщалось, что ВМФ России передал тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» «Севмашу» на проведение ремонтных работ в 2014 году.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Собчак путешествует по Италии с Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Футбол

Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его

Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность

В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Политика

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Общество

Репетиция парада Победы прошла в небе над Москвой

Над Москвой в рамках подготовки к параду Победы пролетела боевая авиация Воздушно-космических сил России.
Обновлено в 15:31
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Театры

Владимир Путин наградил орденами работников культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Обновлено в 10:45
Единоборства

Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске

Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Гаджеты

Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами

За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
Обновлено в 15:45
Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Обновлено в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное