Сборная России с поражения стартовала на юношеском ЧЕNews.ru 11:46

Игроки юношеской сборной России (не старше 17 лет) уступили команде Исландии в первом матче чемпионата Европы. Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу исландской команды. В составе россиян дублем отметился Илья Голятов.

Сборная России с поражения стартовала на юношеском ЧЕ

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