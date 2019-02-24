Футбол

Сборная России разгромила Германию в финале футбольного Кубка легендRT на русском 09:44

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Германии в финале футбольного Кубка легенд. Матч, прошедший в Москве, завершился со счётом 13:4 в пользу российской команды.
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Сборная России по футболу в 11-й раз стала обладателем Кубка легенд

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Сборная России в 11-й раз выиграла Кубок легенд, разгромив Германию

Матч ТВ08:49

Сборная России разгромила Германию и в 11-й раз подряд выиграла Кубок Легенд

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Сборная России разгромила Германию и в 11-й раз выиграла Кубок легенд

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Дубли Аленичева и Павлюченко принесли России победу над Голландией на Кубке легенд

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Правительство готовит индивидуальный перерасчет пенсий

Правительство готовит индивидуальный перерасчет пенсий для каждого пенсионера.
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Певицу Maruv могут лишить права представить Украину на «Евровидении»

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Общество

Бортпроводники назвали тайные кодовые слова в самолете

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Футбол

Кубок России. «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал

«Ростов» обыграл «Краснодар» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. По результатам двух матчей команда Валерия Карпина вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Рубин» – «Локомотив».
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Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана

Украинская журналистка Светлана Крюкова в эфире телеканала NewsOne раскритиковала участников Майдана за то, что они пиарятся на теме протестов.
Обновлено в 12:58
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Российские баскетболисты вышли на чемпионат мира

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Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

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Спорт

Кулижников завоевал золото чемпионата мира в спринтерском многоборье

Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019).
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Спорт

Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Калгари.
Обновлено 22 февраля в 21:58
Происшествия

В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

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Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых

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Советский и российский кинорежиссер и сценарист Георгий Данелия, попавший в реанимацию одной из столичных клиник, был введен врачами в состояние искусственной комы.
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Общество

Митинг памяти Немцова начался в Петербурге

Митинг памяти политика Бориса Немцова проходит в воскресенье на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Происшествия

У московского студента украли драгоценности на 1,8 млн рублей

Как сообщили в ГУ МВД по столице, молодой человек 1998 года рождения сообщил, что у него похитили золотые часы, ювелирные украшения, мобильный телефон и деньги на общую сумму в 1,8 млн рублей.
Обновлено в 12:30
Политика

Гуайдо призовет страны Группы Лимы применить силу для свержения Мадуро

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо потребует у стран-участниц Группы Лимы применить силу для свержения действующего президента страны Николаса Мадуро.
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Лыжники Большунов и Ретивых завоевали серебро на чемпионате мира

Мужская сборная России завоевала серебряные медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.
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Политика

Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29

Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:08
Политика

Помпео не исключил военной операции в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле и назвал президента страны Николаса Мадуро "больным тираном" .
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Актер Серебряков обвинил Россию в разжигании войн

Актер Алексей Серебряков в ходе выступления в Лондоне обвинил руководство России в причастности к началу конфликтов в разных странах, в том числе в Грузии, на Украине и в Сирии, сообщают "Дни.ру".
Обновлено вчера в 08:52
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В Молдавии открылись участки для голосования на парламентских выборах

Обновлено в 00:36
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При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин США

В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США.
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Биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на ЧЕ

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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

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Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
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