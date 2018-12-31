Сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира, сообщает "Советский спорт".

Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

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