Хоккей

Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
Газета.Ru
01:12

Россия
Словакия
8 – 3
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Четвертьфинал, вчера
Григорий Денисенко
6'
Степан Старков
7'
Александр Алексеев
8'
Никита Шашков
11'
Клим Костин
32'
Клим Костин
39'
Кирилл Слепец
40'
44'
Мартин Фехервари
Илья Морозов
53'
59'
Милош Роман
60'
Михал Иван
Информация о матче: Чемпионат
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Сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru01:12

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