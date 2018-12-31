Хоккей
Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккеюГазета.Ru01:12
Россия—
Словакия
8 – 3
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Четвертьфинал, вчера
Григорий Денисенко
|6'
Степан Старков
|7'
Александр Алексеев
|8'
Никита Шашков
|11'
Клим Костин
|32'
Клим Костин
|39'
Кирилл Слепец
|40'
|44'
Мартин Фехервари
Илья Морозов
|53'
|59'
Милош Роман
|60'
Михал Иван
Информация о матче: Чемпионат
Показать детали
Скрыть
Сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru01:12
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Рейнджерс», Малкин набрал два очка
Игра завершилась победой гостей со счетом 7:2. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал на свое имя гол и результативную передачу.
Обновлено вчера в 21:51
Хоккей
Майкл Дипьетро: «Мы понимаем, что подвели Канаду»
Голкипер сборной Канады Майкл Дипьетро после поражения от Финляндии (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира отметил, что расстроен результатом встречи, однако отметил поддержку трибун.
Обновлено в 00:39
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Обновлено вчера в 11:23
Хоккей
КХЛ. «Ак Барс» примет «Авангард», «Сибирь» в гостях у «Йокерита»
КХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обновлено в 00:52
Хоккей
5 российских вратарей вошли в сотню лучших по версии The Hockey News
Опубликован рейтинг 100 лучших голкиперов в истории НХЛ по версии издания The Hockey News.
Обновлено вчера в 07:45
Хоккей
«Сибирь» заключила трехлетний контракт с Миловзоровым
Хоккейная «Сибирь» заключает новый контракт на три года с хоккеистом Егором Миловзоровым.
Обновлено вчера в 05:12
Хоккей
«Ванкувер» обменял экс-вратаря «Ак Барса» Андерса Нильссона в «Оттаву»
«Ванкувер Кэнакс» обменял вратаря Андерса Нильссона и нападающего Даррена Арчибальда в «Оттаву Сенаторз», информирует журналист Рик Даливаль.
Обновлено вчера в 13:26
Хоккей
ХК «Спартак» поднимет под своды арены свитер Владимира Тюрикова
Обновлено вчера в 08:01
Хоккей
Экс-форвард «Северстали» Сергей Лапин стал игроком «Лады»
Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт до конца сезона с нападающим Сергеем Лапиным, который ранее в сезоне-2018/19 выступал за «Северсталь» в КХЛ.
Обновлено вчера в 09:35
Хоккей
«Авангард» отправился на первый выезд в 2019 году
Обновлено вчера в 08:21
Хоккей
Кэри Прайс: «Травма беспокоила меня на протяжении семи недель»
Прайс признался, что травма мешала ему на протяжении семи недель. Он отметил, что мог бы сыграть, если бы это был плей-офф.
Обновлено вчера в 15:49
Хоккей
Никита Кучеров стал первой звездой месяца в НХЛ
Первой звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счёт 30 (9+21) очков в 14 играх.
Обновлено вчера в 13:05
Хоккей
Хоккейный «Сокол» подписал экс-голкипера новокузнецкого «Металлурга»
Хоккейный "Сокол" объявил о подписании контракта с бывшим вратарём новокузнецкого "Металлурга" Андреем Литвиновым.
Обновлено в 00:53
Хоккей
Юрий Кузнецов выведет сборную НМХЛ на «Кубок Поколения»
Кубок Поколения пройдет 25 января в Новомосковске, где сборная Первенства НМХЛ сыграет со сборной Студенческой хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 08:16
Хоккей
Звезда молодежной сборной Кравцов назвал лучших игроков. Ответ вас удивит
Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов считает нападающего Уэйна Гретцки лучшим форвардом в хоккее.
Обновлено вчера в 11:37