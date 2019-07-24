Футбол

Сборная России разгромила Швейцарию в рамках отбора на Кубок мираSportbox.RU 14:05

Мужская сборная России по пляжному футболу уверенно переиграла команду Швейцарии в матче 2-го группового этапа отборочного турнира на Кубок мира-2019. Хет-триком отметился Алексей Макаров, а дубли на свой счет записали Юрий Крашенинников, Артур Папоротный и Дмитрий Шишин.
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