Мужская сборная России по пляжному футболу уверенно переиграла команду Швейцарии в матче 2-го группового этапа отборочного турнира на Кубок мира-2019. Хет-триком отметился Алексей Макаров, а дубли на свой счет записали Юрий Крашенинников, Артур Папоротный и Дмитрий Шишин.

Сборная России разгромила Швейцарию в рамках отбора на Кубок мира

Политика В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

Спорт Ласицкене выиграла золото на чемпионате России в Чебоксарах Российская спортсменка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Экономика Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.

Происшествия В Москве проверяют сообщения о том, что девушку-инвалида выгнали из ТЦ Следователи проверят информацию СМИ об инциденте в одном из торговых центров Москвы, откуда охрана силой вывела девушку, предположительно с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Технологии Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.

Политика Facebook оштрафовали на $5 миллиардов Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за массовую утечку личных данных пользователей.

Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.

Футбол «Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче ФНЛ Московское "Торпедо" дома сыграло вничью с саранской "Мордовией" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Политика Украина задумала расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Наука Безмембранные капли могут оказаться предшественниками живых клеток Учеными-химиками раскрыта новая версия образования предшественников живых клеток в водном растворе, именно в той области, где могут накапливаться органические вещества.

Авто Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e Электрическая платформа, на которой будет построен новый Fiat 500e, по словам Франсуа, разрабатывается группой FCA самостоятельно.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Технологии Минюст США начал расследование против ведущих онлайн-платформ Отмечается, что ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.

Происшествия Соболь сообщила о вызове на допрос Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.

Армия и оружие Хуситы с помощью дронов атаковали базу саудовских ВВС С помощью беспилотных летательных аппаратов сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали военную авиабазу в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Общество Екатеринбуржцам выдадут карту застройки Высокие темпы жилищного строительства в Екатеринбурге вылились в серьезную проблему, которая обостряется с каждыми годом.

Политика Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Происшествия Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта» Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.

Культура В Бугульме близится суперфинал танцевальной битвы Чуть меньше месяца остается до суперфинала танцевальных соревнований «Dance Battle 2019»*, во время которого под зажигательные музыкальные ритмы сразятся победители отборочного тура.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Политика Соловьев: обида Зеленского на Путина стала больше Джонсона российский президент поздравил без отлагательства. "Зеленскому стало еще обиднее", - заявил Соловьев.

Здоровье Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.

Футбол «Торино» заинтересовался Ригони Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.