Футбол
Сборная России разгромила Швейцарию в рамках отбора на Кубок мираSportbox.RU 14:05
Мужская сборная России по пляжному футболу уверенно переиграла команду Швейцарии в матче 2-го группового этапа отборочного турнира на Кубок мира-2019. Хет-триком отметился Алексей Макаров, а дубли на свой счет записали Юрий Крашенинников, Артур Папоротный и Дмитрий Шишин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Политика
В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Спорт
Ласицкене выиграла золото на чемпионате России в Чебоксарах
Российская спортсменка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:36
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Экономика
Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 17:41
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о том, что девушку-инвалида выгнали из ТЦ
Следователи проверят информацию СМИ об инциденте в одном из торговых центров Москвы, откуда охрана силой вывела девушку, предположительно с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 15:41
Технологии
Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
Политика
Facebook оштрафовали на $5 миллиардов
Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за массовую утечку личных данных пользователей.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" дома сыграло вничью с саранской "Мордовией" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:17
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Наука
Безмембранные капли могут оказаться предшественниками живых клеток
Учеными-химиками раскрыта новая версия образования предшественников живых клеток в водном растворе, именно в той области, где могут накапливаться органические вещества.
Обновлено вчера в 16:53
Авто
Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e
Электрическая платформа, на которой будет построен новый Fiat 500e, по словам Франсуа, разрабатывается группой FCA самостоятельно.
Обновлено в 13:00
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Технологии
Минюст США начал расследование против ведущих онлайн-платформ
Отмечается, что ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Хуситы с помощью дронов атаковали базу саудовских ВВС
С помощью беспилотных летательных аппаратов сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали военную авиабазу в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.
Обновлено в 20:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Общество
Екатеринбуржцам выдадут карту застройки
Высокие темпы жилищного строительства в Екатеринбурге вылились в серьезную проблему, которая обостряется с каждыми годом.
Обновлено в 05:54
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»
Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено в 08:47
Культура
В Бугульме близится суперфинал танцевальной битвы
Чуть меньше месяца остается до суперфинала танцевальных соревнований «Dance Battle 2019»*, во время которого под зажигательные музыкальные ритмы сразятся победители отборочного тура.
Обновлено в 04:10
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:24
Политика
Соловьев: обида Зеленского на Путина стала больше
Джонсона российский президент поздравил без отлагательства. "Зеленскому стало еще обиднее", - заявил Соловьев.
Обновлено в 19:56
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Торино» заинтересовался Ригони
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 12:05
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы в разгар летних отпусков
Работа в период летних отпусков, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, приносит намного больше плюсов, чем минусов: снижается контроль, меняется режим работы, освобождается больше времени на хобби и развлечения, а хорошая погода за окном способствует улучшению настроения.
Обновлено в 20:24