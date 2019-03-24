Футбол

Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020Российская газета вчера в 12:12

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020. Команда Станислава Черчесова на выезде крупно переиграла Казахстан - 4:0. Дублем отметился полузащитник Денис Черышев, впервые за пять месяцев забил и Артем Дзюба.
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