Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020Российская газета 12:12

Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020. Команда Станислава Черчесова на выезде крупно переиграла Казахстан - 4:0. Дублем отметился полузащитник Денис Черышев, впервые за пять месяцев забил и Артем Дзюба.

Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020

Происшествия В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.

Армия и оружие Российские военные совершат наблюдательный полет над США Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.

Экономика Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.

Общество Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.

Происшествия В Испании задержали пожилых грабителей банков Сотрудники испанской полиции задержали двух пожилых мужчин, грабивших банки в Барселоне, передает РИА Новости.

Политика В сенате США представят собственный доклад по «российскому делу» Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что в ближайшее время комитет опубликует собственный отчет по результатам расследования предположительного российского вмешательства в выборы американского президента в 2016 году.

Кино "Шазам!" получил высокие оценки западных кинокритиков Основанный на комиксах DC фильм "Шазам!" получил высокие оценки западных кинокритиков.

Армия и оружие Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.

Политика МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.

Политика Патрушев назвал малоэффективными санкции Запада против России Ране министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России.

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором "Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.

Происшествия Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.

Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.

Армия и оружие В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».

Происшествия На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Происшествия Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.

Общество Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Интернет «Варвара» поспорит с «Алисой» После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России работают также Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.

Космос В рамках эксперимента NASA добровольцы проведут в кровати 2 месяца В рамках эксперимента, который организовывает космическое агентство NASA, добровольцы проведут неподвижно в кровати 2 месяца.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.